В группировке «ДНР» надеются, что войскам России удастся захватить Шевченковское месторождение лития в Донецкой области.



Как рассказал «вице-премьер ДНР» Владимир Ежиков, у российской уранодобывающей компании «Атомредметзолото» есть интерес к разработке этого месторождения.



«В „ДНР“ есть Шевченковское месторождение лития — одно из самых крупных в Европе, есть заинтересованность по поводу его разработки. Да, „Атомредметзолото“ проявляет заинтересованность, но лицензию будет выдавать федеральная структура, это уже на уровне Минприроды России будет решаться», — приводит слова Ежикова пророссийский ресурс «ДАН».



При этом он добавил, что «когда данное событие случится, тяжело прогнозировать, так как сейчас месторождение находится в „серой зоне“, и возможности вести там сегодня разработку из-за боевых действий нет».



Отметим, что Шевченковское месторождение литиевых руд находится на подконтрольной Украине территории в Волновахском районе Донецкой области на восточной окраине поселка Шевченко.

План Шевченковского месторождения. Фото: Госслужба геологии и недр Украины

После полномасштабного вторжения российским войскам так и не удалось захватить Шевченко и соседние населенные пункты, включая Великую Новоселку.

Поселок Шевченко на карте DeepState

В ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов на этом направлении и отодвинуть линию фронта.