Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі

10 січня 2024, 18:29

«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі

В угрупуванні «ДНР» сподіваються, що військам Росії вдасться захопити Шевченківське родовище літію на Донеччині.

Як розповів «віцепрем'єр ДНР» Володимир Єжиков, російська уранодобувна компанія «Атомредметзолото» має інтерес до розробки цього родовища.

«У „ДНР“ є Шевченківське родовище літію — одне з найбільших у Європі, є зацікавленість щодо його розробки. Так, „Атомредметзолото“ виявляє зацікавленість, але ліцензію видаватиме федеральна структура, це вже на рівні Мінприроди Росії вирішуватиметься», — наводить слова Єжикова проросійський ресурс «ДАН».

При цьому він додав, що «коли ця подія трапиться, важко прогнозувати, оскільки зараз родовище знаходиться в сірій зоні, і можливості вести там сьогодні розробку через бойові дії немає».

Зазначимо, що Шевченківське родовище літієвих руд знаходиться на підконтрольній Україні території у Волноваському районі Донецької області на східній околиці селища Шевченко.

План Шевченківського родовища. Фото: Держслужба геології та надр УкраїниПлан Шевченківського родовища. Фото: Держслужба геології та надр України

Після повномасштабного вторгнення російським військам так і не вдалося захопити Шевченко та сусідні населені пункти, включаючи Велику Новосілку.

Селище Шевченко на карті DeepStateСелище Шевченко на карті DeepState

У ході контрнаступу влітку 2023 року ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів на цьому напрямі та відсунути лінію фронту.

Читайте також:

Привело до збитків у 20 млн грн: у Краматорському районі незаконно добували вугілля

ТЕГИ

Місця
Шевченківське родовище
Інше
літій
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:29
«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі
16:56
У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту
16:35
Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі
15:45
Окупанти провели фільтрацію мешканців Рубіжного через падіння власної бомби — ЦНС
13:15
Спеціально для війни РФ в Україні Іран розробив новий дрон-камікадзе — Sky News
11:10
Окупанти вперше атакували Нікополь дронами-камікадзе з камерами нічного бачення
10:15
Росія хоче створити 15-кілометрову «буферну зону» в Харківській області — ISW
09:59
Російська армія перекидає техніку та військових через Маріуполь у бік Бердянська
09:45
Фото наслідків удару по дитячому центру опублікувала Харківська ОВА
08:30
Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами — Білий дім
08:00
Окупанти обстріляли Харків, є пошкодження
23:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня
23:05
Очолили адміністрацію Сєвєродонецька так званої «ЛНР»: троє колаборантів отримали підозру
21:21
Загарбники на ТОТ змушують дітей писати листи солдатам РФ — ЦНС
20:48
У тимчасово окупованій Горлівці загинув чоловік
16:40
В Італії скасували скандальну виставку про «розквіт» Маріуполя в окупації — МЗС
14:06
В окупованому Рубіжному сьогодні знешкодили російську бомбу
11:27
Під Слов'янськом СБУ затримала інформатора окупантів
10:50
У Рубіжному на окупованій Луганщині досі не знешкодили російську авіабомбу
10:35
Армія РФ готується до оборони Криму — АТЕШ
усі новини
20:10
Російський удар по шахті на Донеччині: зруйнована будівля, загинула людина
19:20
Як відбувається евакуація з прифронтових міст Донецької області — куди звертатися
18:29
«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі
18:10
У Києві реальний тюремний термін отримала переселенка із Луганської області за колабораціонізм
17:25
У Кремлі назвали ще одну причину, чому відкидають мирний план Зеленського
17:10
Українські дипломати відповіли на запитання щодо військового обліку за кордоном та отримання паспорта
16:56
У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту
16:35
Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі
16:30
Стефанчук відмовився ставити на голосування ВРУ ухвалу Комітету з Нацбезпеки
16:19
РФ атакувала Куп`янський район авіабомбами: загинула жінка, виникла пожежа
16:03
Працівниці «прокуратури ДНР», яка влаштовувала незаконні обшуки, загрожує 15 років ув'язнення
15:45
Окупанти провели фільтрацію мешканців Рубіжного через падіння власної бомби — ЦНС
15:35
Виправдовував окупацію Донецька та Луганська: затримано експослушника Києво-Печерської Лаври
15:20
Нинішній рік стане вирішальним для України та її партнерів — Володимир Зеленський
14:59
У Воронезькій області збили БпЛА
14:12
Спецекіпаж «Білий янгол» продовжує евакуювати поранених людей через обстріли з Донеччини
13:57
На Бахмутському напрямку загинув батько гравця молодіжки «Шахтаря U19»
13:51
Суддю Верховного Суду з паспортом РФ поновили на посаді — Радіо Свобода
13:15
Спеціально для війни РФ в Україні Іран розробив новий дрон-камікадзе — Sky News
13:10
В Україні збудують ремонтний центр для західної бронетехніки
усі новини
ВІДЕО
Перші хвилини після атаки росіян у Покровському районі. Фото: кадр із відео У мережі з'явилися перші кадри допомоги цивільним після атаки РФ у Покровському районі
09 січня, 15:25
Удар HIMАRS по «Сонцепіку». Фото: кадр із відео ССО показало удар HIMАRS по російській системі «Солнцепьок»
09 січня, 12:30
Дороги на Вінниччині замело снігом. Фото: Facebook На Вінниччині автомобілі та автобуси потрапили у снігову пастку
09 січня, 08:40
ФОТО: Новини Донбасу У прифронтовому Сіверську з'явився безкоштовний стоматологічний кабінет
08 січня, 21:58
Пошуко-рятувальна операція у Покровському районі ФОТО: Телелеграм/Ігор Клименко На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл — Філашкін
08 січня, 20:48
Рятівні роботи у Покровську на місці обсріла. Фото: МВС У Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів
08 січня, 20:24

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама