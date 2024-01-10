«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі

В угрупуванні «ДНР» сподіваються, що військам Росії вдасться захопити Шевченківське родовище літію на Донеччині.



Як розповів «віцепрем'єр ДНР» Володимир Єжиков, російська уранодобувна компанія «Атомредметзолото» має інтерес до розробки цього родовища.



«У „ДНР“ є Шевченківське родовище літію — одне з найбільших у Європі, є зацікавленість щодо його розробки. Так, „Атомредметзолото“ виявляє зацікавленість, але ліцензію видаватиме федеральна структура, це вже на рівні Мінприроди Росії вирішуватиметься», — наводить слова Єжикова проросійський ресурс «ДАН».



При цьому він додав, що «коли ця подія трапиться, важко прогнозувати, оскільки зараз родовище знаходиться в сірій зоні, і можливості вести там сьогодні розробку через бойові дії немає».



Зазначимо, що Шевченківське родовище літієвих руд знаходиться на підконтрольній Україні території у Волноваському районі Донецької області на східній околиці селища Шевченко.

План Шевченківського родовища. Фото: Держслужба геології та надр України

Після повномасштабного вторгнення російським військам так і не вдалося захопити Шевченко та сусідні населені пункти, включаючи Велику Новосілку.

Селище Шевченко на карті DeepState

У ході контрнаступу влітку 2023 року ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів на цьому напрямі та відсунути лінію фронту.