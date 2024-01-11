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Марьяна Безуглая сообщила о выходе из фракции и партии «Слуга народа»

11 января 2024, 08:25

Марьяна Безуглая сообщила о выходе из фракции и партии «Слуга народа»

Народная депутат Марьяна Безугла в четверг, 11 января, заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа». Об этом она сообщила в Facebook.

«Слабая фракция и партия в войну мне не нужны. Не хочу иметь общих обязательств с нардепами фракции, которые вонзят нож в спину. Мне не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке», — заявила она.

«Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с любой — чем до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!», — добавила политик.

При этом она подчеркнула, что «поддерживает президента» и остается «мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами по открытости и работе с гражданами».

 Напомним, 6 января в Раде зарегистрировали постановление об отзыве депутата. 8 января профильный комитет единогласно поддержал отстранение Безуглой.

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