Мар'яна Безугла повідомила про вихід із фракції та партії «Слуга народу»

Народна депутатка Мар'яна Безугла у четвер, 11 січня, заявила, що написала заяву на вихід із фракції та партії «Слуга народу». Про це вона повідомила у Facebook.

«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібні. Не хочу мати спільних зобов'язань із нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — заявила вона.

«Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним болючим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр із утилізації громадян для підтримки статус-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція у ЗСУ вийде на перше місце порівняно з будь-якою, ніж до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпечного рушія країни. І це лише кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!», — додала політик.

При цьому вона наголосила, що «підтримує президента» і залишається «мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов'язаннями щодо відкритості та роботи з громадянами».

Нагадаємо, 6 січня у Раді зареєстрували постанову про відкликання депутатки. 8 січня профільний комітет одноголосно підтримав усунення Безуглої.