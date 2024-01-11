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Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції

11 січня 2024, 08:52

Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції

Пожежа під Москвою. Фото: кадр із відео Пожежа під Москвою. Фото: кадр із відео

У селищі Обухово, яке розташоване за 40 км від Москви горів цех з виробництва полімерної продукції на 8 000 квадратних метрах. Про пожежу повідомило МНС Росії.

За інформацією рятувальників, спалах розпочався близько 12 години ночі. Пожежі було присвоєно ранг №3, з вогнем боролося понад 120 спеціалістів та 36 одиниць техніки.

Попередньо виробничий цех належить ТОВ «Павітек». Компанія спеціалізується на виготовленні акустичних підкладок з полімерних композицій, універсальних килимків, а також спортивних продуктів: різних покриттів для підлоги, килимків для фітнесу і т.д.

Для гасіння довелося використовувати три пожежні гідранти. Також було прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Роботи ускладнилися високим пожежним навантаженням будівлі.

Російські служби МНС задіяли на місці пожежі пожежний потяг. Нагадаємо, сьогодні над територією Російської Федерації протиповітряна оборона збила чотири безпілотники.

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