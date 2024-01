Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба прибыли в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба прибыли с рабочим визитом в Эстонию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Эстонии Маргус Тсакхна.



«Для меня большая честь приветствовать хороших друзей и союзников. Мы даем убедительный сигнал Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы выиграем эту войну», — заявил Тсакхна.

It’s a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn



We give a strong message & confirmation to #Ukraine that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ