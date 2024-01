Володимир Зеленський та Дмитро Кулеба прибули до Естонії

Президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба прибули із робочим візитом до Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна.



«Для мене велика честь вітати добрих друзів та союзників. Ми даємо переконливий сигнал Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці та разом ми виграємо цю війну», — заявив Тсакхна.

It's a great honour to welcome good friends & allies @ZelenskyyUa & @DmytroKuleba in Tallinn



We give a strong message & confirmation to #Ukraine that #Estonia stands firmly by their side & together we will win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ