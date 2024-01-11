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Россияне за сутки на Таврическом направлении потеряли почти 500 солдат и 45 единиц техники

11 января 2024, 10:13

Россияне за сутки на Таврическом направлении потеряли почти 500 солдат и 45 единиц техники

На Таврическом направлении украинские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили еще почти 500 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

«Общие потери врага составили 488 человек. Общие потери врага в военной технике составили 45 единиц. В частности, 4 танка, 7 ББМ, 4 артсистемы, 1 СПГ (АГС), 25 БпЛА, 2 автомобиля и 2 других важных объекта противника», — говорится в сообщении.

На Таврическом направлении россияне нанесли 35 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и совершили 591 артобстрел.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать россиян. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак захватчтков в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Пивничного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов  в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, в зоне ОСГВ Таврия за 10 января россияне нанесли 25 авиаударов, провели 42 боевых столкновения и совершили 705 артобстрелов. 

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