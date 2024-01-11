Росіяни за добу на Таврійському напрямку втратили майже 500 солдатів та 45 одиниць техніки

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці минулої доби знищили ще майже 500 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога становили 488 осіб. Загальні втрати ворога у військовій техніці становили 45 одиниць. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артсистеми, 1 ЗПГ (АГС), 25 БпЛА, 2 автомобілі та 2 інші важливі об'єкти противника», — йдеться у повідомленні.



На Таврійському напрямку росіяни завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл.



У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямі українські захисники та захисниці продовжують стримувати росіян. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 9 атак загарбників у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.



На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.



На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.



Нагадаємо, у зоні ОСГВ Таврія за 10 січня росіяни завдали 25 авіаударів, провели 42 бойові зіткнення та здійснили 705 артобстрілів.