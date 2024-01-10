Армия РФ нанесла 25 авиаударов на Таврическом направлении

В зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 705 артобстрелов. Об этом написал в своем Telegram генерал Александр Тарнавский.



«Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях», — добавил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия».



По данным Тарнавского общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 391 человек и 42 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 17 БпЛА и 7 автомобилей.



Напомним, во время разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную тяжелую огнеметную систему РФ ТОС-1А «Солнцепек» и скорректировал удар HIMАRS по ней.