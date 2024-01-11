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Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну — аналитик BILD

11 января 2024, 11:05

Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну — аналитик BILD

По данным военного эксперта BILD Юлиана Рёпке, сейчас около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра, уничтожая огромное количество военной техники РФ. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Площадь плацдарма составляет менее 1 кв. км. Согласно данным Рёпке, Кремль посылает туда всё новые и новые колонны бронетехники, не понимая, что они попадают в ловушку, так как ВСУ обстреливают их с правого берега.

«Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых смертоносных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отбивают каждую волну российских атак», — пишет Рёпке.

Битва за Крынки. Фото: BILD

По подсчётам немецкого аналитика, за время обороны Крынок уничтожены 153 единицы бронетехники ВС РФ.

В их числе 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и шесть САУ. Украина потеряла 31 единицу бронетехники, 16 из которых — артиллерийские системы.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в битве за Крынки в Херсонской области российская сторона потеряла почти в пять раз больше техники, чем украинская.

Напомним, в поселке Крынки Херсонской области ВСУ наносят удары FPV-дронами по технике оккупантов, уничтожая танки, грузовики и личный состав. 

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