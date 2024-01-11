Плацдарм у Кринках став однією з найбільших пасток для ЗС РФ за всю війну — аналітик BILD

За даними військового експерта BILD Юліана Рьопке, зараз близько 300 українських солдатів утримують зруйноване село Кринки на лівому березі Дніпра, знищуючи величезну кількість військової техніки РФ. Про це пише німецьке видання «BILD».



Площа плацдарму не перевищує 1 кв. км. За даними Рьопке, Кремль посилає туди все нові й нові колони бронетехніки, не розуміючи, що вони потрапляють у пастку, оскільки ЗСУ обстрілюють їх із правого берега.



«Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак», - пише Рьопке.

Битва за Кринки. Фото: BILD

За підрахунками німецького аналітика, за час оборони Кринок знищено 153 одиниці бронетехніки ЗС РФ.



Серед них 19 танків, 58 БТР, 35 армійських вантажівок, 12 РСЗВ і шість САУ. Україна втратила 31 одиницю бронетехніки, 16 із яких — артилерійські системи.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у битві за Кринки на Херсонщині російська сторона втратила майже вп'ятеро більше техніки, ніж українська.



Нагадаємо, у селищі Кринки Херсонської області ЗСУ завдають ударів FPV-дронами по техніці окупантів, знищуючи танки, вантажівки та особовий склад.