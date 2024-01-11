Жителям оккупированной Херсонщины выдают уголь в обмен на российский паспорт — ЦНС

Захватчики пообещали выдавать жителям временно оккупированной части Херсонской области уголь в обмен на получение паспорта РФ. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Оккупанты придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать российский паспорт», — говорится в сообщении.

По информации координаторов подполья, на ВОТ Херсонщины агрессор выдает льготный уголь, но только при наличии российского паспорта.

В ЦНС отмечают, что таким образом украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, «обречены на холодную смерть».

Сейчас на временно оккупированной территории минусовая температура, а значительное количество сел — без электроэнергии из-за «неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона».

«Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе», — отмечают в Центре национального сопротивления.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе не работает 11 подстанций, почти 40 многоквартирных домов без тепла. И это только официальные данные, которые привел «мэр» оккупированного города Олег Моргун.