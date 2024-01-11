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Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС

11 січня 2024, 15:35

Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС

Загарбники пообіцяли видавати мешканцям тимчасово окупованої частини Херсонської області вугілля в обмін на отримання паспорта РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Окупанти придумали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати російський паспорт», — йдеться у повідомленні.

За інформацією координаторів підпілля, на ТОТ Херсонщини агресор видає пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта.

У ЦНС зазначають, що таким чином українці без паспорта, які не можуть придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть.

Зараз на тимчасово окупованій території мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через «нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону».

«Однак росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів зміни демографічної ситуації в регіоні», — зазначають у Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що у окупованому Маріуполі не працює 11 підстанцій, майже 40 багатоквартирних будинків без тепла. І це лише офіційні дані, які навів «мер» окупованого міста Олег Моргун.

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