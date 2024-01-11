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В ОВА повідомили, скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не погоджуються на евакуацію

11 січня 2024, 17:59

В ОВА повідомили, скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не погоджуються на евакуацію

Станом на 11 січня в Авдіївці, яку окупанти намагаються захопити, проживає понад 1000 містян. Багато людей відмовляється від евакуації, мотивуючи це цим, що не хочуть залишати своє житло. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю.

«На Донеччині не припиняються ворожі обстріли, сьогодні біля тисячі обстрілів як по лініях фронту, так і в районах Авдіївки, Красногорівки, Торецькій громаді. В Авдіївці мешкає 1152 людини, в Мар’їнській громаді — 3260, в Угледарській — 663 людини. Евакуація постійно продовжується, але деякі відмовляються виїздити, вони кажуть: «Немає куди їхати, Тут наші будівлі, тут наші діти виросли»», — зазначив він.

За його словами, поліція та підрозділ «Білий ангел» займаються евакуацією мешканців фронтових міст. Також волонтери намагаються завозити гуманітарну допомогу.

«Гуманітарна допомога складна, тому що ворог не дає заїхати в ті місця. Якщо і вдається туди потрапити, то завозимо медикаменти і продукти харчування», — резюмував він.  


Нагадаємо, навколо Авдіївки Донецької області випало до півметра снігу. Відомо, що на українських позиціях –15 градусів.

Як було гаряче, так і залишається. Наразі мінус 15, майже добу дуже сильно падав сніг. Насипало дуже багато, подекуди до півметра. Це справді ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом. Ми перебуваємо в обороні, вони намагаються штурмувати», — зазначив він.

За словами Барабаша, росіяни завдають місту близько 20 авіабомбових ударів. Також вони застосовують важку техніку та піхотні штурми.

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