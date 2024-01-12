Коллапс с отоплением в Мариуполе: оккупанты уже не могут скрывать реальность

О критической ситуации с отсутствием отопления во многих домах оккупированного Мариуполя уже показали сюжет на одном из российских пропагандистских каналов. Возмущение жителей невозможно скрыть, так что приходится рассказывать, что «все сделают», сообщил Мариупольский городской совет.

Оккупанты рассказали, что в многоэтажных домах сразу на нескольких улицах уже две недели нет отопления. Температура в квартирах падает ниже 10 градусов. Мерзнут и дети, и старики.

«До Нового года тепла неделю не было и уже неделю после нет. У ребенка кашель и сопли не проходят. Спит под одеялами в теплой одежде», — жалуется одна из жительниц дома в телесюжете.

Вдобавок дома заливает канализационными стоками.

«В сюжете дают обещания о возвращении тепла, но мариупольцы в это уже не верят. Это ведь не один случай — тысячи семей в Мариуполе не имеют отопления вторую зиму подряд. Псевдовласть лишь рапортует о работах, в реальности -— люди замерзают», — говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе не работает 11 подстанций, почти 40 многоквартирных домов без тепла. И это только официальные данные, которые привел «мэр» оккупированного города Олег Моргун.