Колапс із опаленням у Маріуполі: окупанти вже не можуть приховувати реальність

Про критичну ситуацію з відсутністю опалення у багатьох будинках окупованого Маріуполя вже показали сюжет на одному з російських пропагандистських каналів. Обурення мешканців неможливо приховати, тож доводиться розповідати, що «все зроблять», повідомила Маріупольська міська рада.

Окупанти розповіли, що у багатоповерхових будинках одразу на кількох вулицях вже два тижні немає опалення. Температура у квартирах падає нижче 10 градусів. Мерзнуть і діти, і люди похилого віку.

«До Нового року тепла тиждень не було і вже через тиждень після немає. У дитини кашель та соплі не проходять. Спить під ковдрами у теплому одязі», — скаржиться одна із мешканок будинку у телесюжеті.

До того ж будинки заливає каналізаційними стоками.

«У сюжеті дають обіцянки про повернення тепла, але маріупольці у це вже не вірять. Адже це не один випадок — тисячі сімей у Маріуполі не мають опалення другу зиму поспіль. Псевдовлада лише рапортує про роботи, а насправді люди замерзають», — йдеться у повідомленні Маріупольської міськради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося , що в окупованому Маріуполі не працює 11 підстанцій, майже 40 багатоквартирних будинків без тепла. І це лише офіційні дані, які навів «мер» окупованого міста Олег Моргун.