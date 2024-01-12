РФ применяет в Авдеевке авиабомбы, а местное население погибает от морозов: Барабаш рассказал о ситуации в городе

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается напряженной, оккупанты ежедневно бьют по городу, применяя авиабомбовые удары. В городе есть случаи смертей горожан, погибших в результате замерзания и сгорания. Об этом рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона.



«Эта ночь спокойная, несмотря на то, что день до этого был очень активен. Как подмерзли почвы, они (оккупанты – ред.) стали применять технику. Вчера утром поехали танки, БМП, полезла пехота. Вчера очень активно применяли технику. Они использовали температуру для своих штурмовых действий с применением техники», — отметил он.



По словам Барабаша, украинские военные 11 января уничтожили несколько единиц техники и российских военных.



За сутки по Авдеевской громаде произошло 52 массированных обстрела и 12 авиабомбовых ударов. В общей сложности, оккупанты с начала 2024 года применили по городу 154 авиабомбы.



По состоянию на утро 12 января в Авдеевке находится 1148 жителей, известно, что 11 января четыре человека согласились на эвакуацию, а также вывоз гражданских запланирован 12 и 13 января.



«Имеются случаи смертей людей, умерших без посторонних признаков, экспертиза все проверит. Предварительно, два человека за неделю замерзли, один человек, вероятно, сгорел. Такие случаи есть, и они не единичны», — резюмировал он.



Напомним, по состоянию на 11 января в Авдеевке, которую оккупанты пытаются захватить, проживает более 1000 горожан. Многие люди отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье.