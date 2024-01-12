РФ застосовує в Авдіївці авіабомби, а місцеве населення помирає від морозів: Барабаш розповів про ситуацію у місті

Ситуація в Авдіївці Донецькій області залишається напруженою, окупанти щодня гатять по місту, застосовуючи авіабомбові удари. В місті є випадки смертей містян, які загинули внаслідок замерзання та згорання. Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.



«Ця ніч спокійна, попри те, що день перед тим був дуже активний. Як підмерзли ґрунти, то вони (окупанти – ред.) стали застосовувати техніку. Вчора зранку поїхали танки, БМП, «полізла» піхота. Вчора дуже активно застосовували техніку. Вони використали температуру для своїх штурмових дій із застосуванням техніки», — зазначив він.



За словами Барабаша, українські військові 11 січня знищили декілька одиниць техніки та російських військових.



За добу по Авдіївській громаді відбулося 52 масованих обстріли та 12 авіабомбових ударів. Загалом, окупанти с початку 2024 року застосували по місту 154 авіабомби.



Станом на ранок 12 січня в Авдіївці перебуває 1148 жителів, відомо, що 11 січня чотири людини погодилися на евакуацію, також вивезення цивільних заплановано 12 та 13 січня.



«Маємо випадки смертей людей, які померли без сторонніх ознак, експертиза все перевірить. Попередньо, двоє людей за тиждень замерзли, одна людина, ймовірно, вчаділа. Такі випадки є і вони не поодинокі», — резюмував він.



Нагадаємо, станом на 11 січня в Авдіївці , яку окупанти намагаються захопити , проживає понад 1000 городян. Багато людей відмовляються від евакуації, мотивуючи це тим, що не хочуть залишати своє житло.