В РФ снова сработала ПВО: в Миноброны отчитались, что сбили беспилотник

Сегодня днем, 12 января, над территорией Белгородской области РФ в очередной раз сработала противовоздушная система. В Министерстве обороны сообщили, что над регионом был сбит один беспилотник.



«Около 14:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО якобы украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.



Напомним, 11 января над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника. Информация о разрушениях не поступала.