У РФ знову спрацювала ППО: у Міноброни відзвітували, що збили безпілотник

Сьогодні вдень, 12 січня, над територією Білгородської області РФ вкотре спрацювала протиповітряна система. У Міністерстві оборони повідомили, що над регіоном було збито одного безпілотника.



«Близько 14:50 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО нібито український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області.



Нагадаємо, 11 січня над територією Російської Федерації протиповітряна оборона збила чотири безпілотники. Інформація про руйнування не надходила.