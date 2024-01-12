Сырский о ситуации на востоке: наступление российской армии терпит неудачу

Зимнее контрнаступление российской армии провалилось. Командование армии не достигло тех целей, которые ставило. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает ArmyInform.



«Я бы больше сказал, что наступление российской армии терпит неудачу на востоке страны. Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, потом их переносили — эти задачи у них действительно провалены», — отметил он.



В свою очередь Сырский добавил, что захватчики продолжают атаковать на нескольких направлениях, кроме того, имеют для этого все возможности.



Напомним, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке придерживается мысли, что как только оккупанты начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца и пока им не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники.