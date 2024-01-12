Сирський про ситуацію на сході: наступ російської армії зазнає невдачі

Зимовий контрнаступ російської армії провалився. Командування армії досягло тих цілей, які ставило. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає ArmyInform.



«Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі на сході країни. Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені», — зазначив він.



Сирський додав, що загарбники продовжують атакувати на декількох напрямках, крім того, мають для цього всі можливості.



Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Репке дотримується думки, що як тільки окупанти почали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці і поки їм не вдалося нічого досягти, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки.