Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сирський про ситуацію на сході: наступ російської армії зазнає невдачі

12 січня 2024, 16:31

Сирський про ситуацію на сході: наступ російської армії зазнає невдачі

Зимовий контрнаступ російської армії провалився. Командування армії досягло тих цілей, які ставило. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає ArmyInform.

«Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі на сході країни. Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили — ці задачі в них дійсно провалені», — зазначив він.

Сирський додав, що загарбники продовжують атакувати на декількох напрямках, крім того, мають для цього всі можливості.

Нагадаємо, військовий оглядач BILD Юліан Репке дотримується думки, що як тільки окупанти почали наступ у Донецькій та Харківській областях, минуло вже три місяці і поки їм не вдалося нічого досягти, не рахуючи загибелі тисяч власних солдатів і втрати понад 400 одиниць бойової техніки.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Сирський
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:59
СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ
13:40
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль
11:59
На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено
09:45
Колапс із опаленням у Маріуполі: окупанти вже не можуть приховувати реальність
08:30
За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, загинула людина
08:00
Морози можуть змінити ситуацію на фронті в Україні — ISW
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 січня
22:15
В Донецьку вирішили не облаштовувати ополонки на Водохреща
20:40
У Донецьку під час обстрілу поранено 5 людей, пошкоджено будинки, дитячий садок та школу
16:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
15:35
Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС
14:59
На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА
14:38
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 січня
22:45
Поранений під час обстрілу мешканець Горлівки помер, пошкоджено авто та будинок
18:29
«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі
16:56
У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту
16:35
Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі
усі новини
17:40
Великобританія виділила найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни
17:19
На Херсонщині двоє п`яних військових РФ розстріляли цивільного у його будинку
16:40
Логістика для військ. РФ може завершити будівництво залізничної гілки на півдні Донецької області у 2024 році
16:35
Минула ніч була «найтихішою» за останній час: у Повітряних силах назвали причину
16:31
Сирський про ситуацію на сході: наступ російської армії зазнає невдачі
16:15
У РФ знову спрацювала ППО: у Міноброни відзвітували, що збили безпілотник
15:59
СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ
15:58
Внаслідок авіаудару по Авдіївці загинув чоловік
14:59
ЗСУ відвоювали півкілометра території у росіян поблизу Вербового
14:58
Чеський підліток втік з дому і перетнув два кордони, щоб захищати Україну
14:29
Росія готується захищати свої заморожені активи — Bloomberg
14:11
З початку 2024 року рятувальники евакуювали 17 жителів з Авдіївської громади — ДСНС
13:40
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль
13:22
Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області
12:58
В інтерв'ю Le Monde Буданов розповів, що є перешкодою наступу на фронті
12:43
«Білі ангели» з Торського евакуювали тіло чоловіка, якого вбили окупанти
12:25
Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні
11:59
На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено
11:58
Кому відключатимуть світло за борги: коментар гендиректора Yasno
11:44
90% військової техніки РФ у Кринках було знищено — розвідка Британії
усі новини
ВІДЕО
За вбивство мирних громадян одного з окупантів засудили на довічне. Фото: Прокуратура Київської області Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області
12 січня, 13:22
Дірка у стіні будинку після влучення снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні
12 січня, 12:25
Росія проти України: війна фейків ► Росія проти України: війна фейків ►
11 січня, 21:57
В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
11 січня, 16:59
Удар по складу сил РФ у Ясинуватій. Кадр з відео У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
11 січня, 14:38
Пожежа під Москвою. Фото: кадр із відео Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції
11 січня, 08:52
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама