Как проходит эвакуация раненных из Авдеевки: автоматные очереди и преследование ударных дронов ►

Экипаж полиции «Белые ангелы» эвакуировал из Авдеевки Донецкой области двух тяжелораненых женщин. В тот момент, когда полицейские оказывали помощь одной из пострадавших, российские оккупанты ударили вблизи с БПЛА.

«Под прицелом дрона, который кружил вокруг и в любой момент мог направить по ним удар, группе "Белый Ангел" удалось безопасно вывезти женщину», — сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Медики стабилизировали ее для дальнейшей эвакуации в Мирноград.

Позже экипаж вернулся на место, чтобы забрать тело ее мужа — он погиб.

Тяжелые травмы в результате ракетного обстрела получила еще одна местная жительница. Состояние ее было критическое. Оказав первую медицинскую помощь, "Белые ангелы" также доставили женщину в местную больницу. После проведения стабилизационных мероприятий правоохранители эвакуировали пострадавшую на безопасную территорию и передали работникам ГСЧС, которые доставили ее в медучреждение.

Полиция Донетчины призывает жителей Авдеевки эвакуироваться, потому что оставаться в городе смертельно опасно.

Город Авдеевка Донецкой области вот уже четвертый месяц находится под давлением российских войск. Украинские спасатели стараются ежедневно вывозить людей в безопасные места. В частности, с начала 2024 года эвакуированы 17 гражданских.