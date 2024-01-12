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Як відбувається евакуація поранених з Авдіївки: автоматні черги та переслідування ударних дронів ►

12 січня 2024, 22:38

Як відбувається евакуація поранених з Авдіївки: автоматні черги та переслідування ударних дронів ►

Як відбувається евакуація поранених з Авдіївки: автоматні черги та переслідування ударних дронів

Екіпаж поліції «Білі ангели» евакуював з Авдіївки Донецької області двох тяжко поранених жінок. У той момент, коли поліцейські надавали допомогу одній із постраждалих, російські окупанти вдарили поблизу БПЛА.

«Під прицілом дрона, який кружляв навколо і будь-якої миті міг направити по них удар, групі "Білий Ангел" вдалося безпечно вивезти жінку», — повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Медики стабілізували її для подальшої евакуації до Мирнограду.

Пізніше екіпаж повернувся на місце, щоб забрати тіло її чоловіка - він загинув.

Тяжкі травми внаслідок ракетного обстрілу отримала ще одна місцева мешканка. Стан її був критичним. Надавши першу медичну допомогу, "Білі ангели" також доставили жінку до місцевої лікарні. Після проведення стабілізаційних заходів правоохоронці евакуювали постраждалу на безпечну територію та передали працівникам ДСНС, які доставили її до медустанови.

Поліція Донеччини закликає жителів Авдіївки евакуюватися, бо залишатися у місті смертельно небезпечно.

Місто Авдіївка Донецької області вже четвертий місяць перебуває під тиском російських військ. Українські рятувальники намагаються щодня вивозити людей у безпечні місця. Зокрема, з початку 2024 року евакуйовано 17 цивільних.

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