После атаки РФ в Черниговской области есть разрушения

Сегодня, 13 января, российская армия нанесла ракетный удар по Украине, в результате попаданий есть разрушения. Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.



«Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших», — написал Чаус.



По информации и.о Черниговского городского главы Александра Ломако, обломки сбитой ракеты обнаружили в микрорайоне Бобровица в Чернигове.



«В отдельных домах вылетели стекла. Из-за взрыва прекратила работу котельная, она уже перезапущена», — добавил Ломако.



Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего убили одного жителя Донбасса — в Авдеевке.