Після атаки РФ у Чернігівській області є руйнування

Сьогодні, 13 січня, російська армія завдала ракетного удару по Україні, внаслідок влучання є руйнування. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



«Є пошкодження. Поки що не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих», - написав Чаус.



За інформацією в.о Чернігівського міського голови Олександра Ломако, уламки збитої ракети виявили у мікрорайоні Бобровиця у Чернігові.



«В окремих будинках вилетіли шибки. Через вибух припинила роботу котельня, вона вже перезапущена», - додав Ломако.



Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу атакували низку населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого вбили одного жителя Донбасу — в Авдіївці.