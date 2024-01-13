Армия РФ обстреляла Донецкую область: один мирный житель убит

Российские оккупанты за минувшие сутки атаковали ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего убили одного жителя Донбасса — в Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 12 января россияне убили 1 жителя Донбасса — в Авдеевке», — написал Филашкин в Facebook.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения убитыми составило 1832 человек и ранеными — 4474. Данные поданы без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, 12 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области. На месте был обнаружен погибший молодой человек.