В Германию не пустили двоих украинцев из Польши

В четверг днём немецкие пограничники запретили въезд в Германию двум гражданам Украины, у которых не было с собой документов. Об этом пишет немецкое издание BILD.



Легковой автомобиль с украинцами остановили на погранпереходе в Циттау близ границы с Польшей. В машине находились двое украинцев 29 и 36 лет.



«Они не смогли предъявить паспорта. Один заявил, что проживает в Чехии и забыл документы там. У второго также не было никакого удостоверения личности», — информирует BILD.



Кроме того, у одного из попутчиков нашли запрещённую телескопическую дубинку. Холодное оружие конфисковали, на мужчин составили протокол о нарушении законов о месте жительства и об оружии.



Отмечается, что после этого обоих украинцев отправили обратно в Польшу. Напомним, немецкая оппозиция призвала отказывать в убежище и лишать пособий призванных украинцев, которых уже проживает в ФРГ около 200 000 человек.