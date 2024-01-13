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В Германию не пустили двоих украинцев из Польши

13 января 2024, 14:25

В Германию не пустили двоих украинцев из Польши

В четверг днём немецкие пограничники запретили въезд в Германию двум гражданам Украины, у которых не было с собой документов. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Легковой автомобиль с украинцами остановили на погранпереходе в Циттау близ границы с Польшей. В машине находились двое украинцев 29 и 36 лет.

«Они не смогли предъявить паспорта. Один заявил, что проживает в Чехии и забыл документы там. У второго также не было никакого удостоверения личности», — информирует BILD.

Кроме того, у одного из попутчиков нашли запрещённую телескопическую дубинку. Холодное оружие конфисковали, на мужчин составили протокол о нарушении законов о месте жительства и об оружии.

Отмечается, что после этого обоих украинцев отправили обратно в Польшу. Напомним, немецкая оппозиция призвала отказывать в убежище и лишать пособий призванных украинцев, которых уже проживает в ФРГ около 200 000 человек. 

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