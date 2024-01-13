До Німеччини не пустили двох українців із Польщі

У четвер вдень німецькі прикордонники заборонили в'їзд до Німеччини двом громадянам України, які не мали з собою документів. Про це пише німецьке видання BILD.



Легковий автомобіль з українцями зупинили на прикордонному переході в Циттау поблизу кордону з Польщею. У машині перебували двоє українців 29 та 36 років.



«Вони не змогли надати паспорти. Один заявив, що проживає в Чехії та забув документи там. Другий також не мав жодного посвідчення особи», — інформує BILD.



Крім того, в одного із попутників знайшли заборонену телескопічну палицю. Холодну зброю конфіскували, на чоловіків склали протокол про порушення законів про місце проживання та зброю.



Зазначається, що після цього обох українців відправили до Польщі. Нагадаємо, німецька опозиція закликала відмовляти в притулку та позбавляти допомоги військовозобов'язаних українців, яких вже проживає у ФРН близько 200 000 осіб.