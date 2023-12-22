Оппозиция в Германии заявила о наличии в стране 200 000 украинских мужчин призывного возраста

Германская оппозиция призвала отказывать в убежище и лишать пособий призванных украинцев, которых уже проживает в ФРГ около 200 000 человек. Об этом рассказал депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер, сообщает BILD.



Министр юстиции Германии Марко Бушман уже заявил, что Берлин не будет выдавать Киеву находящихся в ФРГ украинцев, если они получат повестки.



Но оппозиция в лице консервативной партии ХДС поддержала стремление Киева вернуть военнообязанных.



«В Германии живут около 200 000 украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в оборонительной борьбе, — сказал журналу депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.



Политик отмечает, что это также вопрос справедливости по отношению к сражающимся солдатам и их семьям. По его словам, Германия должна поддержать Украину в том, чтобы сделать военнообязанным «справедливые предложения».



«Конечно, эти украинцы смогут затем пытаться подать заявление на убежище. Но у нас нет обязательств автоматически предоставлять им убежище», — добавил Кизеветтер.



Он также выразил мысль, что Германия могла бы, например, приостановить выплату пособий для этой группы людей. Однако депутат Бундестага от правящей партии СДПГ Ларс Кастеллуччи уже отверг предложение оппозиции.



Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому телеканалу Welt сообщил, что в следующем году хочет привлечь на военную службу мужчин, живущих за рубежом.



Ранее на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.