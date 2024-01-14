У ЗСУ відповіли, скільки окупантів перебувають у районі Авдіївки

Станом на 14 січня на Авдіївському напрямку перебуває близько 40 тисяч окупаційних військ. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.



«Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує із глибини, тобто намагається її не тримати на передовій, бо її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах. На Авдіївському напрямку це приблизно 40 тисяч діє», — зазначив він.



За словами Штупуна, російські війська продовжують активно використовувати дрони на фронті. Лише 13 січня українські військовослужбовці знищили 27 безпілотників.



Нагадаємо, місто Авдіївка Донецької області ось уже четвертий місяць перебуває під тиском російських військ . Українські рятувальники намагаються щодня вивозити людей у безпечні місця. Зокрема, з початку 2024 року евакуйовано 17 цивільних.