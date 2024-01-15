Украина получит $300 млрд при продаже облигаций, обеспеченных исками к РФ — Reuters

Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от вооруженной агрессии, речь идет о так называемых «репарационных облигациях». Об этом сообщило агентство Reuters.

При этом отмечается, что такую сумму Киев может получить только в случае, если ценные бумаги будут покупать правительства стран Запада. Предполагается, что такой механизм поможет избежать проблем, которые могут возникнуть при передаче Украине конфискованных российских активов за рубежом.

Облигации окупятся лишь в том случае, если Украина получит возмещения от РФ за ущерб от вооруженной агрессии, также в этом случае могут повыситься процентные платежи. Принимая во внимания тот момент, что Россия вряд ли сама захочет предоставлять украинской стороне средства, замороженные за рубежом российские активы представляются наиболее вероятным источником для возмещения ущерба Киеву, продолжает агентство.

К примеру, начисляемые на заблокированные активы РФ проценты могут быть направлены на выплаты как основной суммы, так и купонов по облигациям. Это нельзя будет прировнять к конфискации средств, поскольку для применения механизма компенсации должен быть установлен причиненный Украине ущерб.

Специалисты отмечают минус этой идеи, — облигации будут настолько рискованными, что покупатели могут настаивать на большой скидке, и Украина не получит «ничего похожего на полные $300 млрд», пишет Reuters.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США приостановили помощь Украине до ее одобрения со стороны конгресса.