Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters

Україна може залучити до $300 млрд, продаючи облігації, забезпечені майбутніми позовами до Російської Федерації про відшкодування збитків від збройної агресії, йдеться про так звані «репараційні облігації». Про це повідомило агентство Reuters.

При цьому наголошується, що таку суму Київ може отримати лише у разі, якщо цінні папери купуватимуть уряди країн Заходу. Передбачається, що такий механізм допоможе уникнути проблем, які можуть виникнути під час передачі Україні конфіскованих російських активів за кордоном.

Облігації окупляться лише в тому випадку, якщо Україна отримає відшкодування від РФ за шкоду від збройної агресії, також у цьому випадку можуть збільшитися відсоткові платежі. Зважаючи на той момент, що Росія навряд чи сама захоче надавати українській стороні кошти, заморожені за кордоном російські активи є найімовірнішим джерелом для відшкодування збитків Києву, продовжує агентство.

Наприклад, нараховані на заблоковані активи РФ відсотки може бути спрямовані виплати як основної суми, так і купонів по облигациям. Це не можна буде прирівняти до конфіскації коштів, оскільки для застосування механізму компенсації має бути встановлена шкода, завдана Україні.

Фахівці відзначають мінус цієї ідеї — облігації будуть настільки ризикованими, що покупці можуть наполягати на великій знижці, і Україна не отримає «нічого схожого на повні $300 млрд», пише Reuters.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що США призупинили допомогу Україні до схвалення з боку конгресу.