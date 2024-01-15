В результате российских атак пять человек ранены на территории Херсонской области

Атака российских дронов на жилые объекты. Фото: Нацполиция

Оккупанты атаковали Станислав в Херсонской области дронами и артиллерией. Об этом говорится в отчете Национальной полиции.



«Целенаправленно били по спасателям и пункту экстренной медицинской помощи», — заявили в Нацполиции.



В результате сброса боеприпасов с БПЛА четверо спасателей получили ранения, поврежден пожарный автомобиль. Под обстрелом находилось и медицинское учреждение, повреждено здание и «скорая».

Атака БпЛА оккупантов по объектам инфраструктуры. Фото: Нацполиция

В полночь российские военные били по населенному пункту из артиллерии, медицинская помощь понадобилась 77-летней женщине.



Отмечается, что Херсон оккупанты обстреливали круглосуточно, целясь по жилым кварталам, была повреждена контактная троллейбусная линия и газопровод.