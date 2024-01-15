Внаслідок російських атак п'ятеро людей поранено на території Херсонської області

Атака російських дронів на житлові об'єкти. Фото: Нацполіція

Окупанти атакували Станіслав у Херсонській області дронами та артилерією. Про це йдеться у звіті Національної поліції.



«Цілеспрямовано били по рятувальниках і пункту екстреної медичної допомоги», - заявили в Нацполіції.



Внаслідок скидання боєприпасів із БПЛА четверо рятувальників отримали поранення, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом знаходився і медичний заклад, пошкоджено будівлю та «швидку».

Атака БПЛА окупантів по об'єктах інфраструктури. Фото: Нацполіція

Опівночі російські військові били населеним пунктом з артилерії, медична допомога знадобилася 77-річній жінці.



Зазначається, що Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, цілячись по житлових кварталах, було пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід.