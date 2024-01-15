Оккупанты из «Градов» обстреляли Красногоровку: есть жертвы и повреждения

Оккупанты обстреляли Красногоровку. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия ударили по Красногоровке Марьинской громаде Донецкой области сегодня, 15 января. В результате атаки есть жертвы и повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Красногоровки», — написал он.



По уточненной информации, Марьинская громада подверглась массированному обстрелу из «Градов» — в Красногоровке под огнем жилая застройка.



На место происшествия выехал отряд полиции «Белый ангел», работают представители местных властей и спасатели.



Напомним, за первые две недели нового года российские захватчики сбросили около 250 авиабомб на Авдеевку. За весь 2023 год город подвергся 146 авиаударам.