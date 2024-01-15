Россияне только за 2024 год скинули 250 авиабомб на Авдеевку — Филашкин

За первые две недели нового года российские захватчики сбросили около 250 авиабомб на Авдеевку. За весь 2023 год город подвергся 146 авиаударам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в интервью в эфире «Радио Свобода».



«Сейчас в Авдеевке проживает 1131 человек, Силы обороны сдерживают врага. За 2023 год враг сбросил на город 146 авиабомб, а за 2024 год — около 250 авиаударов. Интенсивность обстрелов в разы выросла. С линии фронта было вывезено 78 человек, из них 9 детей», — отметил он.



Кроме этого, Филашкин рассказал, что за сутки оккупанты 1148 раз обстреливали как линию фронта, так и прифронтовые города – Константиновку, Часов Яр, Авдеевку, Курахово и Мирноград.



«Большое количество разрушенного жилья, два человека ранены. Обстановка сложная, но контролируемая. Эти цифры только в сутки», — уточнил глава ОВА.



По его словам, Часов Яр также подвергается обстрелам. В городе находится около 850 человек, несмотря на атаки работают «Пункты несокрушимости» и медицинские учреждения.





Напомним, по состоянию на 14 января на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч оккупационных войск.