Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти з «Градів» обстріляли Красногорівку: є жертви та пошкодження

15 січня 2024, 13:32

Окупанти з «Градів» обстріляли Красногорівку: є жертви та пошкодження

Окупанти обстріляли Красногорівку. Фото: Вадим Філашкін Окупанти обстріляли Красногорівку. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вдарила по Красногорівці Мар'їнській громаді Донецької області сьогодні, 15 січня. В результаті атаки є жертви та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена в результаті обстрілу Красногорівки», — написав він.

За уточненою інформацією, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» — у Красногорівці під вогнем житлова забудова.

На місце події виїхав загін поліції «Білий ангел», працюють представники місцевої влади та рятувальники.

Нагадаємо, за перші два тижні нового року російські загарбники скинули близько 250 авіабомбів на Авдіївку. За весь 2023 місто зазнало 146 авіаударів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:30
У Німеччині спрогнозували війну Росії з НАТО — Bild
08:00
На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW
16:57
Загинув підполковник РФ після удару по «Сакам» — ЗМІ
16:30
На окупованих територіях зростає смертність серед цивільного населення — ЦНС
09:55
Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
21:47
В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень
20:43
Окупована Макіївка під обстрілом: поранено жінку, зруйновано будинки
15:59
СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ
13:40
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль
11:59
На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено
09:45
Колапс із опаленням у Маріуполі: окупанти вже не можуть приховувати реальність
08:30
За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, загинула людина
08:00
Морози можуть змінити ситуацію на фронті в Україні — ISW
усі новини
13:57
У Краматорську запускають новий автобусний маршрут
13:40
Росія обстріляла Донецьку область: пошкоджено житлові будинки, кафе, магазин, два навчальні заклади, автомобілі та газопровід
13:32
Окупанти з «Градів» обстріляли Красногорівку: є жертви та пошкодження
12:35
Внаслідок російських атак п'ятеро людей поранено на території Херсонської області
12:20
На Харківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів постраждало семеро людей
12:09
В Україні офіційно підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 в Азовському морі
11:54
Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі
11:35
Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР
11:33
РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області — Міненерго
11:15
В окупованому Маріуполі зносять будинки, де мешкають люди
11:13
Російські Z-канали заявили, що по двох їхніх літаках вдарила ППО РФ
10:50
«Вагнерівець» з Білорусі готував удари БпЛА Shahed по Києву
10:40
Росіяни лише за 2024 рік скинули 250 авіабомб на Авдіївку — Філашкін
10:22
Україна отримає $300 млрд під час продажу облігацій, забезпечених позовами до РФ — Reuters
10:10
4% російських БПЛА не долітає або вибухає одразу після запуску — Скібіцький
09:44
У Курській області працювала ППО: у Міноборони РФ повідомили, що збили три ракети
09:34
У Харківській області підірвався мирний житель, його стан тяжкий
08:59
ССО знищили групу противника поблизу Авдіївки
08:49
Окупанти за добу поранили одного мешканця на Донеччині
08:40
У Херсоні після обстрілу зупинився рух тролейбусів
усі новини
ВІДЕО
«Вагнерівець» з Білорусі. Фото: СБУ «Вагнерівець» з Білорусі готував удари БпЛА Shahed по Києву
15 січня, 10:50
Удар по окупантах під Авдіївкою. Фото: кадр із відео ССО знищили групу противника поблизу Авдіївки
15 січня, 08:59
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр із відео Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін
13 січня, 17:20
«Донецькоблгаз» у Покровську. Фото: кадр із відео У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках
13 січня, 13:40
За вбивство мирних громадян одного з окупантів засудили на довічне. Фото: Прокуратура Київської області Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області
12 січня, 13:22
Дірка у стіні будинку після влучення снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні
12 січня, 12:25

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама