Окупанти з «Градів» обстріляли Красногорівку: є жертви та пошкодження

Окупанти обстріляли Красногорівку. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вдарила по Красногорівці Мар'їнській громаді Донецької області сьогодні, 15 січня. В результаті атаки є жертви та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена в результаті обстрілу Красногорівки», — написав він.



За уточненою інформацією, Мар'їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» — у Красногорівці під вогнем житлова забудова.



На місце події виїхав загін поліції «Білий ангел», працюють представники місцевої влади та рятувальники.



Нагадаємо, за перші два тижні нового року російські загарбники скинули близько 250 авіабомбів на Авдіївку. За весь 2023 місто зазнало 146 авіаударів.