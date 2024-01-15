Армия РФ трижды ударила по Курахово: повреждены окна, более 10 многоэтажек и админздания

Оккупационные войска РФ атаковали Курахово Донецкую область сегодня утром, 15 января. В результате обстрела есть повреждения. Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Утром враг обстреливал промышленную зону Курахово», — написал он.





По уточненной информации, ночью произошло три ракетных удара. В зоне поражения центральная часть города.





В частности, повреждены окна, фасады более 10 многоэтажек и административные здания. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Напомним, российская армия ударили по Красногоровке Марьинской громаде Донецкой области сегодня, 15 января. В результате атаки есть жертвы и повреждения.