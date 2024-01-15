Армія РФ тричі вдарила по Кураховому: пошкоджені вікна, понад 10 багатоповерхівок та адмінбудівлі

Окупаційні війська РФ атакували Курахове Донецьку область сьогодні вранці, 15 січня. Внаслідок обстрілу є пошкодження. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«Вранці ворог обстрілював промислову зону Курахове», — написав він.





За уточненою інформацією, вночі сталося три ракетні удари. У поразковій зоні центральна частина міста.





Зокрема, пошкоджено вікна, фасади понад 10 багатоповерхівок та адміністративні будівлі. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Нагадаємо, російська арміявдарила по Красногорівці Мар'їнській громаді Донецької області сьогодні, 15 січня. В результаті атаки є жертви та пошкодження.