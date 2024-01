Сейчас в гуманитарной помощи нуждается 14,6 млн украинцев — ООН

По оценкам ООН, сейчас в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн местных жителей, что приравнивается около 40% всего населения страны.



Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в этом году организация обязуется оказать жизненно необходимую помощь 8,5 миллиона наиболее уязвимых людей.



«Гуманитарное сообщество просит выделить 3,11 миллиарда долларов США, чтобы обеспечить помощь тем, кто в ней крайне нуждается», — говорится в сообщении.

This year, aid organizations are targeting – and committed – to providing life-saving assistance to 8.5 million of the most vulnerable people in #Ukraine.



The humanitarian community is appealing for US$3.11 billion to ensure aid can reach those who desperately need it.