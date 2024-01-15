Сейчас в гуманитарной помощи нуждается 14,6 млн украинцев — ООН

По оценкам ООН, сейчас в гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн местных жителей, что приравнивается около 40% всего населения страны.



Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что в этом году организация обязуется оказать жизненно необходимую помощь 8,5 миллиона наиболее уязвимых людей.



«Гуманитарное сообщество просит выделить 3,11 миллиарда долларов США, чтобы обеспечить помощь тем, кто в ней крайне нуждается», — говорится в сообщении.

This year, aid organizations are targeting – and committed – to providing life-saving assistance to 8.5 million of the most vulnerable people in #Ukraine.



The humanitarian community is appealing for US$3.11 billion to ensure aid can reach those who desperately need it. — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 15, 2024



В прошлом году в ООН рассчитывали на 5,6 млрд евро — из этой суммы удалось собрать чуть менее 60%. Сейчас программы помощи будут осуществляться при участии более чем 850 партнёрских организаций.



По данным ООН, на юге и востоке Украины рядом с линией фронта проживает более 3,3 млн человек: некоторые из них остаются в домах без водоснабжения, газа и электричества.



Ранее в Давосе на встрече советников по вопросам нацбезопасности и советников лидеров стран по имплементации украинской «Формулы мира» обсудили ключевые принципы достижения справедливого и длительного мира для Украины, представив еще пять пунктов.