Зараз гуманітарної допомоги потребує 14,6 млн українців — ООН

За оцінками ООН, зараз гуманітарної допомоги в Україні потребують 14,6 млн місцевих жителів, що дорівнює близько 40% всього населення країни.



Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що цього року організація зобов'язується надати життєво необхідну допомогу 8,5 мільйонам найуразливіших людей.



«Гуманітарна спільнота просить виділити 3,11 мільярда доларів США, щоб забезпечити допомогу тим, хто її вкрай потребує», — йдеться в повідомленні.

Цей рік, такі організації є targeting – і committed – для забезпечення життя-догляду до 8.5 мільйонів для найбільш vulnerable людей в #Ukraine .



humanitarian community is appealing for US$3.11 billion to ensure aid can reach those who desperately need it. — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 15, 2024



Минулого року в ООН розраховували на 5,6 млрд євро — із цієї суми вдалося зібрати трохи менше 60%. Наразі програми допомоги здійснюватимуться за участю більш ніж 850 партнерських організацій.



За даними ООН, на півдні та сході України поряд з лінією фронту проживає понад 3,3 млн осіб: деякі з них залишаються у будинках без водопостачання, газу та електрики.



Раніше у Давосі на зустрічі радників з питань нацбезпеки та радників лідерів країн з імплементації української «Формули миру» обговорили ключові принципи досягнення справедливого та тривалого миру для України, представивши ще п'ять пунктів.