Зараз гуманітарної допомоги потребує 14,6 млн українців — ООН

За оцінками ООН, зараз гуманітарної допомоги в Україні потребують 14,6 млн місцевих жителів, що дорівнює близько 40% всього населення країни.



Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що цього року організація зобов'язується надати життєво необхідну допомогу 8,5 мільйонам найуразливіших людей.



«Гуманітарна спільнота просить виділити 3,11 мільярда доларів США, щоб забезпечити допомогу тим, хто її вкрай потребує», — йдеться в повідомленні.

