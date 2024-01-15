«Формулу мира» для Украины обсудят на саммите в Швейцарии

Саммит по «Формуле мира» для Украины может пройти в Швейцарии. Договоренность об этом подтвердили на пресс-конференции в Берне президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Вила Амерд.



«Президент Зеленский спросил меня, готова ли Швейцария провести, организовать встречу на самом высоком уровне. Я подтвердила, да, Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешен и наши группы сразу начнут этим заниматься», — сказала Амерд.



Зеленский в свою очередь поблагодарил лидера Швейцарии.



«… Наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров глобального саммита мира», — сказал Зеленский.

В Давосе на встрече советников по вопросам нацбезопасности и советников лидеров стран по имплементации украинской «Формулы мира» обсудили ключевые принципы достижения справедливого и длительного мира для Украины, представив еще пять пунктов.



Напомним, государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по поводу украинской «Формулы мира» на Мальте заявил, что Ватикан поддерживает все меры ради справедливого и стабильного мира в Украине.