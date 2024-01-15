«Формулу миру» для України обговорять на саміті у Швейцарії

Саміт з «Формули миру» для України може пройти у Швейцарії. Домовленість про це підтвердили на пресконференції у Берні президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський та Віла Амерд.



«Президент Зеленський запитав мене, чи Швейцарія готова провести, організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила так, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що ми займатимемося цим питанням, щоб процес миру був успішним і наші групи одразу почнуть цим займатися», — сказала Амерд.



Зеленський своєю чергою подякував лідеру Швейцарії.



«…Наші команди вже із завтрашнього дня розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту світу», — сказав Зеленський.

У Давосі на зустрічі радників з питань нацбезпеки та радників лідерів країн з імплементації української «Формули миру» обговорили ключові засади досягнення справедливого та тривалого миру для України, представивши ще п'ять пунктів.



Нагадаємо, державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі з приводу української «Формули миру» на Мальті заявив, що Ватикан підтримує всі заходи заради справедливого та стабільного миру в Україні.