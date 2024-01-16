Целью беспилотников при атаке на Воронеж был военный аэродром — ASTRA

Атаковавшие Воронеж в ночь на 16 января дроны преследовали цель поразить военную цель в РФ. Два из восьми БПЛА были сбиты над аэродромом «Балтимор». Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

В российском городе Воронеж ранее заявили об «атаке беспилотников». Обломки якобы сбитого дрона повредили одну из многоэтажек, а в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Как выяснила ASTRA, два БПЛА были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома «Балтимор». По предварительной информации, повреждений там нет.

В частности, многоэтажный дом, который якобы был поврежден в результате сбития БПЛА, расположен в 7 км от аэродрома.

В сообщении отмечают, что обломки еще одного беспилотника обнаружили вблизи дома на улице Острогожская, расположенном в двух километрах от аэродрома.

«Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого — в районе села Новогремяченское. Еще два БПЛА упали в селе Девица», — сообщила ASTRA.

Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

«Аэродром регулярно используют ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года», — отмечается в сообщении.

Напомним, в российском Воронеже в ночь на вторник, 16 января прогремела серия взрывов, сообщалось о работе беспилотников.