Ціллю безпілотників при атаці на Вороніж був військовий аеродром — ASTRA

Дрони, які атакували Воронеж у ніч на 16 січня, мали вразити військову ціль в РФ. Два з восьми БПЛА було збито над аеродромом «Балтімор». Про це повідомив телеграм-канал ASTRA.

У російському місті Воронеж раніше заявили про «атаку безпілотників». Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок, а в місті запровадили режим надзвичайного стану.

Як з'ясувала ASTRA, два БПЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому «Балтімор». За попередньою інформацією, пошкоджень там немає.

Зокрема, багатоповерховий будинок, який нібито був пошкоджений внаслідок збиття БПЛА, розташований за 7 км від аеродрому.

У повідомленні зазначають, що уламки ще одного безпілотника виявили поблизу будинку на вулиці Острогозька, розташованому за два кілометри від аеродрому.

«Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого — в районі села Новогрем'яченське. Ще два БПЛА впали у селі Девиця», — повідомила ASTRA.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі «Балтімор» дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.

«Аеродром регулярно використовують ПКС РФ для завдання авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у російському Воронежі в ніч проти вівторка, 16 січня пролунала серія вибухів, повідомлялося про роботу безпілотників.