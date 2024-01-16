Захватчики атаковали ТЭС на Донетчине, на одной из прифронтовых ТЭЦ произошел пожар

Российские оккупанты обстреляли тепловую электростанцию в Донецкой области. Также известно, что по техническим причинам произошло возгорание оборудования еще на одной из прифронтовых ТЭЦ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.



«В аварийный ремонт выведены 2 блока ТЭС, одновременно после краткосрочного ремонта к работе подключены 3 единицы генерирующего оборудования. По техническим причинам произошло возгорание оборудования на одной из прифронтовых ТЭЦ», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавших нет, станция работает в обычном режиме.



Кроме того, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области. Пострадавших нет, идет осмотр состояния оборудования.



Напомним, в Донецкой области в очередной раз атаковали тепловую электростанцию. В результате обстрела нет ни повреждений, ни пострадавших.