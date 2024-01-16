Загарбники атакували ТЕС на Донеччині, на одній з прифронтових ТЕЦ сталася пожежа

Російські окупанти обстріляли теплову електростанцію на Донеччині. Також відомо, що з технічних причин сталося займання обладнання ще на одній з прифронтових ТЕЦ. Про це повідомили у пресслубі Міністерства енергетики.



«В аварійний ремонт виведено 2 блоки ТЕС, одночасно після короткострокового ремонту до роботи підключено 3 одиниці генеруючого обладнання. З технічних причин сталося займання обладнання на одній з прифронтових ТЕЦ», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що постраждалих немає, станція працює у звичайному режимі.



Крім того, під ворожий обстріл потрапила ТЕС у Донецькій області. Постраждалих немає, триває огляд стану обладнання.



Нагадаємо, на Донеччині в черговий раз атакували теплову електростанцію. Внаслідок обстрілу немає ні пошкоджень, ні постраждалих.