В Минобороны РФ сообщили об атаке БПЛА над Брянской областью

В российской Брянской области сегодня, 16 января, якобы сбили беспилотник. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны.



«Около 13:40 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В российском оборонном ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области.



Напомним, атаковавшие Воронеж в ночь на 16 января дроны преследовали цель поразить военную цель в РФ. Два из восьми БПЛА были сбиты над аэродромом «Балтимор».